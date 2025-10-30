logo_ukra

BTC/USD

106921

ETH/USD

3722.98

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У США відповіли, навіщо Путін запропонував припинити вогонь поблизу Покровська та Куп'янська
commentss НОВИНИ Всі новини

У США відповіли, навіщо Путін запропонував припинити вогонь поблизу Покровська та Куп'янська

В ISW вважають, що російський диктатор знову цинічно збрехав, оцінюючи ситуацію поблизу Покровська та Куп'янська

30 жовтня 2025, 14:14 comments3578
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін маніпулятивно заявив, що російські війська оточили українські сили в Куп'янську та Покровську і запропонував тимчасове припинення вогню терміном від двох до шести годин, щоб дозволити ЗМІ потрапити до Покровська. Аналізуючи цей меседж американські аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін у такий спосіб прагне заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу.

У США відповіли, навіщо Путін запропонував припинити вогонь поблизу Покровська та Куп'янська

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому в ISW не підтверджують, що російські війська оточили Покровськ чи Куп'янськ.

"Путін, ймовірно, намагається використати пропозицію про мікроприпинення вогню, щоб показати, що Росія зацікавлена у припиненні вогню, особливо з огляду на те, що Росія публічно відкинула запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення вогню на поточній лінії фронту", — зазначають аналітики.

При цьому експерти вказують, що запропоноване Володимиром Путіним припинення вогню було б постановковою можливістю для ЗМІ уявити ситуацію у вигідному для Росії світлі.

Аналітики наголошують, Путін оголосив про цю пропозицію, щоб привернути увагу до своїх перебільшених заяв про російський прогрес у Покровську.

"Путін, ймовірно, вважає, що Україна не погодиться на цю дивну та нещиру пропозицію, підкріплюючи давню кремлівську версію про те, що Україна є перешкодою до миру", — зазначають у ISW.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін назвав два міста України, де нібито вже заблоковано ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сирський відреагував на заяви Путіна про блокування Покровська та Куп'янська.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-29-2025/
Теги:

Новини

Всі новини