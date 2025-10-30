У США відповіли, навіщо Путін запропонував припинити вогонь поблизу Покровська та Куп'янська

Російський диктатор Володимир Путін маніпулятивно заявив, що російські війська оточили українські сили в Куп'янську та Покровську і запропонував тимчасове припинення вогню терміном від двох до шести годин, щоб дозволити ЗМІ потрапити до Покровська. Аналізуючи цей меседж американські аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін у такий спосіб прагне заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому в ISW не підтверджують, що російські війська оточили Покровськ чи Куп'янськ.

"Путін, ймовірно, намагається використати пропозицію про мікроприпинення вогню, щоб показати, що Росія зацікавлена у припиненні вогню, особливо з огляду на те, що Росія публічно відкинула запропоноване президентом США Дональдом Трампом припинення вогню на поточній лінії фронту", — зазначають аналітики.

При цьому експерти вказують, що запропоноване Володимиром Путіним припинення вогню було б постановковою можливістю для ЗМІ уявити ситуацію у вигідному для Росії світлі.

Аналітики наголошують, Путін оголосив про цю пропозицію, щоб привернути увагу до своїх перебільшених заяв про російський прогрес у Покровську.

"Путін, ймовірно, вважає, що Україна не погодиться на цю дивну та нещиру пропозицію, підкріплюючи давню кремлівську версію про те, що Україна є перешкодою до миру", — зазначають у ISW.

