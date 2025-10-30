У США відповіли, навіщо Путін запропонував припинити вогонь поблизу Покровська та Куп'янська

Рубрики
Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін маніпулятивно заявив, що російські війська оточили українські сили в Куп'янську та Покровську і запропонував тимчасове припинення вогню терміном від двох до шести годин, щоб дозволити ЗМІ потрапити до Покровська. Аналізуючи цей меседж американські аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін у такий спосіб прагне заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
При цьому в ISW не підтверджують, що російські війська оточили Покровськ чи Куп'янськ.
При цьому експерти вказують, що запропоноване Володимиром Путіним припинення вогню було б постановковою можливістю для ЗМІ уявити ситуацію у вигідному для Росії світлі.
Аналітики наголошують, Путін оголосив про цю пропозицію, щоб привернути увагу до своїх перебільшених заяв про російський прогрес у Покровську.
