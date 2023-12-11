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В США предложили Украине отдать территории России: что известно о громком заявлении

Джей Ди Вэнс озвучил громкое заявление о войне России против Украины

сегодня, 20:39
Автор:
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Лиля Воробьева
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Американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил о том, что предлагает Украине уступить РФ, чтобы прекратить войну. Это было озвучено в эфире CNN.

В США предложили Украине отдать территории России: что известно о громком заявлении

Джей Ди Вэнс (фото из открытых источников)

Представитель республиканцев от штата Огайо сделал заявление, что Украине, возможно, нужно будет "уступить некоторые территории" России, чтобы боевые действия прекратились.


Джей Ди Вэй еще подчеркнул, что он против, чтобы оказывать дополнительную помощь Украине, потому что не верит, что страна сможет когда-нибудь одержать победу над РФ. Как и в том, что эта партия американской помощи поможет закончить войну, ведь все предыдущие партии тоже не помогли.

"В интересах Америки принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, и мы должны завершить эту войну. Но когда я думаю о великой человеческой трагедии здесь, сотни тысяч невинных были убиты в этом конфликте. То, что в наших и в их интересах , — это остановить убийства", — сказал сенатор.

Относительно вопроса дополнительного финансирования, куда входит помощь Украине и Израилю, многие его коллеги — республиканцы выражают желание против, потому что, как говорит Венс, никто не поверил, что Украина может выиграть войну.

"Но по украинскому вопросу, в частности, все знают, что это всегда будет заканчиваться переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию обратно к границе 1991 года, была абсурдной, на самом деле никто в это не верил", — заключил представитель республиканцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал паузу помощи США. Президент Владимир Зеленский уверен, что Украине удастся преодолеть паузу в помощи Соединенных Штатов Америки, вызванной разногласиями в Конгрессе.



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