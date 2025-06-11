В США проанализировали заявления Путина на Совбезе: к чему он готовит россиян

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание с Совбезом, чтобы усилить военную пропаганду среди подрастающего поколения. Кремль активно использует патриотические программы для подготовки к войне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Владимир Путин демонстрирует попытку балансировать между российским этнонационализмом и риторикой о "единстве народов", чтобы одновременно разжигать антизападные настроения и готовить общество к затяжной войне.

Путин провел заседание Совета безопасности РФ, где отметил роль молодежных проектов — таких как "Юнармия" и "Движение первых" в воспитании военного патриотизма.

ISW отмечает, что диктатор пытается совместить российский этнический национализм с мультинациональной риторикой, чтобы не допустить дестабилизации в многоэтническом государстве. Несмотря на заявления о "единстве", Кремль системно усиливает антизападные взгляды и дает посыл молодым россиянам, что нужно быть готовыми к возможной войне не только против Украины, но и против НАТО.

По мнению аналитиков, Путин вынужден одновременно успокаивать ультраправые националистические круги одну из ключевых групп поддержки и полагаться на мигрантов и национальные меньшинства для компенсации демографического и военного кризиса в стране.

ISW оценивает, что Россия постепенно превращает образовательную систему и молодежную политику в инструмент военной мобилизации. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к долговременной войне с Западом и о намерении усилить контроль над будущими поколениями.

В то же время Кремль не сворачивает антизападную пропаганду. Американские эксперты считают, что власти РФ сознательно наращивают милитаризацию молодежи через лекции солдат в школах и пропаганду в оккупированных регионах Украины.

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