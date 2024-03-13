В США рассказали, чего опасаются в России накануне выборов

Путинский режим активно использует призывников для защиты российской границы с Украиной и прогнозирует новые вторжения российских добровольческих отрядов в преддверии выборов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

РДК. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что это, вероятно, связано с нежеланием России передислоцировать войска с линии фронта в другие районы.

ISW отслеживает сообщения российских военных блогеров, которые отметили, что вторжение произошло за несколько дней до президентских выборов в России 17 марта, и предупредили, что в ближайшие дни могут произойти такие же вторжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Утром 12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон пересекли украино-российскую границу и начали активные боевые действия на территории Российской Федерации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины уверяют, что эти силы действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. О чем говорит этот рейд и к чему может привести? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.



