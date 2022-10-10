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В США рассказали, что может подорвать режим Путина

В России все больше критикуют путинский режим из-за войны в Украине

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в России растут сомнения в способности Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также звучат обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.

В США рассказали, что может подорвать режим Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитики ISW отмечают, атака на мост через Керченский пролив в сочетании с недавними российскими военными неудачами и частичной мобилизацией вызывает прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны российского провоенного националистического сообщества.

Прямая критика Путина является почти беспрецедентной. Это российское сообщество продолжает выражать преимущественную поддержку целям Путина в Украине и до сих пор возлагало вину за неудачи на российское военное командование или Министерство обороны (МО) России.

Как отмечает ISW, критика со стороны провоенного лагеря может свидетельствовать о росте сомнений в способности Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины и подорвать симпатии к Путину среди его основного электората.

Другие российские националисты, пропагандисты и марионеточные чиновники обвиняют спецслужбы и МО России, что может подорвать режим Путина в долгосрочной перспективе.

Аналитики института отмечают, что восприятие траектории войны и украинских возможностей также меняется, и россияне переживают резкое пробуждение. Российские источники признали, что украинское контрнаступление на юге представляет значительную угрозу для сил РФ на юге Украины.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-9
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