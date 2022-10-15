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В США рассказали, почему Путин объявил об отказе от "частичной мобилизации"

Теперь российская бюрократическая машина сконцентрируется на осеннем призыве в армию, который был отстрочен

сегодня, 08:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Решение Кремля о том, чтобы поставить на паузу "частичную мобилизацию" в России может быть вызвано тем, чтобы сделать возможность теперь бюрократической машине сосредоточиться на обычном осеннем призыве, а также сосредоточиться на более качественной военной подготовке призванных этой осенью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, почему Путин объявил об отказе от "частичной мобилизации"

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российский президент Владимир Путин объявил, что "частичная" мобилизация закончится "примерно через две недели" — в то время, когда должен начаться отсроченный осенний призыв.                                      

14 октября Путин заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена".

Путин объявил, что из 220 000 человек, которые были мобилизованы после его приказа от 21 сентября, 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 уже находятся в частях, которые "выполняют боевые задачи".

Президент РФ также очертил подготовку, которую якобы проходят эти мобилизованные силы: 5-10 дней "первичной подготовки", 5-15 дней обучения с боевыми частями, "затем следующий этап — уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях".

По данным института, даже 10 дней обучения, которое могут получить мобилизованные, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-14
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