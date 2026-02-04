В США разоблачили новую ложь Путина: что происходит в России

Реальный уровень инфляции в России выше, чем официально говорит российский диктатор Владимир Путин. В частности, цены на продукты выросли на 25%. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчет Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что путинский режим продолжает пытаться скрыть и игнорировать экономические последствия своей войны против Украины, западных санкций и плохих решений в экономической политике.

На днях Путин признал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос лишь на 1% в 2025 году по сравнению с 4,1 % в 2023 году и 4,3 % в 2024 году. При этом он заявил, что это сокращение было "искусственным" и частью усилий российского правительства по сдерживанию инфляции.

Путин утверждал, что инфляция в России снизилась до 5,6 % к концу 2025 года, по сравнению с заявленным им максимумом в 9,6 % в 2024 году.

Российский диктатор признал, что инфляция выросла до 6,4 % в годовом исчислении в январе 2026 года, но заявил, что правительство ожидало этого роста после того, как Россия увеличила налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 % с 1 января 2026 года.

В то же время аналитики отмечают, что российское правительство, вероятно, увеличило НДС, чтобы поддержать дефицит федерального бюджета, вызванный неустойчиво высокими расходами на оборону, что непосредственно легло на население России.

В ISW отмониторили сообщения о стремительном росте цен на продукты питания в России до 25% как до, так и после введения в действие повышения НДС. Это свидетельствует о том, что реальный уровень инфляции в России выше, чем заявляет Путин.

"Постоянное искажение Кремлем данных об уровне инфляции имеет целью создать впечатление, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике", — отмечают аналитики.

