У США викрили нову брехню Путіна: що відбувається в Росії

Реальний рівень інфляції в Росії вищий, ніж офіційно каже російський диктатор Володимир Путін. Зокрема ціни на продукти зросли на 25%. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики зазначають, що путінський режим продовжує намагатися приховати та ігнорувати економічні наслідки своєї війни проти України, західних санкцій та поганих рішень в економічній політиці.

Днями Путін визнав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії зріс лише на 1% у 2025 році порівняно з 4,1% у 2023 році та 4,3% у 2024 році. При цьому він заявив, що це скорочення було "штучним" і частиною зусиль російського уряду зі стримування інфляції.

Путін стверджував, що інфляція в Росії знизилася до 5,6% до кінця 2025 року, порівняно із заявленим ним максимумом у 9,6% у 2024 році.

Російський диктатор визнав, що інфляція зросла до 6,4% у річному обчисленні в січні 2026 року, але заявив, що уряд очікував на це зростання після того, як Росія збільшила податок на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22% з 1 січня 2026 року.

У той же час аналітики зазначають, що російський уряд, ймовірно, збільшив ПДВ, щоб підтримати дефіцит федерального бюджету, викликаний нестійкими високими витратами на оборону, що безпосередньо лягло на населення Росії.

В ISW відмоніторили повідомлення про стрімке зростання цін на продукти харчування в Росії до 25% як до, так і після введення в дію підвищення ПДВ. Це свідчить про те, що реальний рівень інфляції в Росії є вищим, ніж заявляє Путін.

"Постійне спотворення Кремлем даних про рівень інфляції має на меті створити враження, що ні війна в Україні, ні західні санкції не шкодять російській економіці", — зазначають аналітики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія намагається відвернути увагу від переговорів щодо України та одночасно домогтися поступок перед новим раундом консультацій, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).