Россия считает важным для себя придерживаться "стратегии" и осуществлять продвижение на Покровском направлении в Донецкой области, отметили аналитики Американского института изучения войны.

Владимир Путин

Аналитики подчеркнули, что, по их мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин и российские военные, вероятно, будут продолжать отдавать предпочтение российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях.

При этом аналитики считают, что даже ситуация на территории РФ не заставят руководство России отказаться от своего замысла.

В ответ на вторжение украинских войск в Курск российское командование перебросило туда как минимум один полк десантников из западных районов Запорожской области, а также некоторые подразделения с севера Харьковщины.

Согласно данным Американского Института изучения войны, это решение было принято для стабилизации фронта и усиления контроля над российскими призывниками, участвующими в боях в этом регионе.

"Эти районы не приоритетны для российских военных. Переброска сил из Покровска не наблюдается, поскольку Москва продолжает стремиться достичь как можно больше территориальных достижений в Донецкой области. Смена приоритетов для быстрого ответа на украинское наступление в Курской области не входит в планы Кремля", — отметила Каролина Герд из Института изучения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском направлении военные смогут удержать ситуацию. При этом, по их мнению, враг пытается захватить больше территорий до выборов президента США, чтобы улучшить свои переговорные позиции.



