В США связали визит Путина в Азербайджан с ситуацией в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин 18 августа прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан. Американский институт изучения войны указывает, что это может быть попытка отвлечь внимание от событий в Курской области, где украинские военные расширяют подконтрольные им территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ ISW.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны указывает, что российские пропагандистские СМИ сосредоточились на поездке Путина в Азербайджан настолько, что усиливают любые мелкие подробности. Вероятно, это происходит, чтобы отвлечь внимание россиян от Курской области и внести в информационное пространство демонстрацию "глобальных дипломатических привлечений и предполагаемых успехов Кремля".

"Время этого визита заслуживает внимания, учитывая текущую ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля приуменьшить масштабы и влияние украинского вторжения", — указывают аналитики.

Таким образом, Путин хочет себя показать как эффективного дипломата на международной арене и рассредоточить внимание на кризисную ситуацию в Курской области, где, по словам Зеленского, Украина контролирует почти 100 населенных пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор Центра противодействия дезинформации считает, что Лукашенко раскрыл настроения российского диктатора: "Путин уже умоляет о переговорах". По словам Лукашенко, Россия якобы уже достигла своих целей на войне в Украине, в частности, по поводу денацификации.

Также "Комментарии" писали о том, смогут ли бои в Курской области свергнуть режим Путина и то, как глава Кремля может использовать эту ситуацию в свою пользу.



