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В США связали визит Путина в Азербайджан с ситуацией в Курской области

Путин пытается снизить внимание россиян от боев в Курской области.

сегодня, 09:05
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Автор:
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин 18 августа прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан. Американский институт изучения войны указывает, что это может быть попытка отвлечь внимание от событий в Курской области, где украинские военные расширяют подконтрольные им территории. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ ISW.

В США связали визит Путина в Азербайджан с ситуацией в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны указывает, что российские пропагандистские СМИ сосредоточились на поездке Путина в Азербайджан настолько, что усиливают любые мелкие подробности. Вероятно, это происходит, чтобы отвлечь внимание россиян от Курской области и внести в информационное пространство демонстрацию "глобальных дипломатических привлечений и предполагаемых успехов Кремля".

"Время этого визита заслуживает внимания, учитывая текущую ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля приуменьшить масштабы и влияние украинского вторжения", — указывают аналитики.

Таким образом, Путин хочет себя показать как эффективного дипломата на международной арене и рассредоточить внимание на кризисную ситуацию в Курской области, где, по словам Зеленского, Украина контролирует почти 100 населенных пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что директор Центра противодействия дезинформации считает, что Лукашенко раскрыл настроения российского диктатора: "Путин уже умоляет о переговорах". По словам Лукашенко, Россия якобы уже достигла своих целей на войне в Украине, в частности, по поводу денацификации.

Также "Комментарии" писали о том, смогут ли бои в Курской области свергнуть режим Путина и то, как глава Кремля может использовать эту ситуацию в свою пользу.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-19-2024
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