В США указали на начало конца для России: что известно

После серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам у России появились признаки дефицита топлива. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает о росте цен на бензин и ограничении его продаж в нескольких регионах РФ.

Пожар на НПЗ в России. Фото из открытых источников

По данным ISW, дефицит бензина в России и оккупированных украинских территориях усилился после неоднократных ударов украинских беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры. В частности, 27 сентября Служба безопасности Украины нанесла удар по нефтеперекачивающей станции "Тинговатово" в Чувашской Республике, что привело к пожару и остановке транспортировки нефти. Глава Чувашии Олег Николаев признал повреждение объекта, хотя и назвал их "незначительными". Однако работу станции пришлось приостановить.

В Липецкой области губернатор призвал население "хранить покой", несмотря на сообщения о нехватке топлива. Между тем, местные жители жалуются на стремительный рост цен. По данным издания "Астра", стоимость бензина А-95 в регионе поднялась до 3,70 доллара за галлон.

Ранее правительство России традиционно использовало субсидии для удержания внутренних цен на топливо. Однако серия ударов по нефтеперерабатывающим заводам усложнила эту политику. Средняя цена бензина в РФ в сентябре 2023 года составляла около 2,15 доллара за галлон, а в сентябре 2024 – 2,40, что значительно меньше, чем почти 4 доллара в сентябре 2025 года.

ISW отмечает, что некоторые автозаправочные станции в РФ начали продавать топливо исключительно по топливным картам или устанавливать лимит в 10-20 литров на одного клиента. Такие ограничения уже зафиксированы в Москве, Ленинградской, Рязанской областях и Дальнем Востоке. Кое-где продают только дизельное горючее.

Российские военные блоггеры признают, что дефицит горючего особенно ощутим в Крыму, полностью зависящий от внешних поставок, а также в прифронтовых районах Белгородской области и на Дальнем Востоке. Также сообщается о росте цен в Нижегородской, Ростовской, Липецкой, Тульской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Аналитики ISW отмечают, что топливный кризис создает для России дополнительные экономические трудности и подчеркивает уязвимость ее энергетической инфраструктуры перед украинскими атаками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ анонсировали дальнейший ад в России с ударами по РФ.

Также "Комментарии" писали, что историк назвал ключ к краху России из-за цены на нефть.