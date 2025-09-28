У США вказали на початок кінця для Росії: що відомо

Після серії українських ударів по нафтопереробних заводах у Росії з’явилися ознаки дефіциту палива. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про зростання цін на бензин та обмеження його продажу в кількох регіонах РФ.

Пожежа на НПЗ в Росії. Фото з відкритих джерел

За даними ISW, дефіцит бензину в Росії та на окупованих українських територіях посилився після неодноразових ударів українських безпілотників по об’єктах нафтової інфраструктури. Зокрема, 27 вересня Служба безпеки України завдала удару по нафтоперекачувальній станції "Тинговатово" в Чуваській Республіці, що призвело до пожежі та зупинки транспортування нафти. Голова Чувашії Олег Ніколаєв визнав пошкодження об’єкта, хоча й назвав їх "незначними". Проте, роботу станції довелося призупинити.

У Липецькій області губернатор закликав населення "зберігати спокій", попри повідомлення про нестачу палива. Тим часом місцеві жителі скаржаться на стрімке зростання цін. За даними видання "Астра", вартість бензину А-95 у регіоні піднялася до 3,70 долара за галон.

Раніше уряд Росії традиційно використовував субсидії для утримання внутрішніх цін на паливо. Проте серія ударів по нафтопереробних заводах ускладнила цю політику. Середня ціна бензину у РФ у вересні 2023 року становила близько 2,15 долара за галон, а у вересні 2024 — 2,40, що значно менше, ніж майже 4 долари у вересні 2025 року.

ISW відзначає, що деякі автозаправні станції у РФ почали продавати пальне виключно за паливними картками або встановлювати ліміт у 10-20 літрів на одного клієнта. Такі обмеження вже зафіксовані у Москві, Ленінградській, Рязанській областях та на Далекому Сході. Подекуди продають лише дизельне пальне.

Російські військові блогери визнають, що дефіцит пального особливо відчутний у Криму, який повністю залежить від зовнішніх поставок, а також у прифронтових районах Бєлгородської області та на Далекому Сході. Також повідомляється про зростання цін у Нижегородській, Ростовській, Липецькій, Тульській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

Аналітики ISW наголошують, що паливна криза створює для Росії додаткові економічні труднощі та підкреслює вразливість її енергетичної інфраструктури перед українськими атаками.

