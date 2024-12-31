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В США заявили, что Путин делает ставку на военную силу и внутриполитическую стабильности

Отмечается, что Путин 30 декабря подписал указ о том, что мигранты, которые въехали в Россию нелегально, должны подать заявление на получение легального статуса или покинуть РФ до 30 апреля 2025 года

сегодня, 07:26
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует усилия по смягчению экономического давления и дефицита рабочей силы и предпочитает приоритет потребностям России в военной силе и внутриполитической стабильности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В США заявили, что Путин делает ставку на военную силу и внутриполитическую стабильности

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Похоже, что Кремль отдает приоритет потребностям России в военной силе и внутриполитической стабильности, а не усилиям, направленным на смягчение экономического давления и дефицита рабочей силы в период до 2025 года", – говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Путин 30 декабря подписал указ о том, что мигранты, которые въехали в Россию нелегально, должны подать заявление на получение легального статуса или покинуть Россию до 30 апреля 2025 г.

Мигранты могут получить легальный статус, пройдя ряд медицинских осмотров, сдав экзамены по русскому языку, истории и праву, а также оплатив все долги или подписав контракт на военную службу с Министерством обороны России.

"Как сообщается, Россия страдает от нехватки рабочей силы в 1,5 миллиона человек, и указ Путина, вероятно, еще больше обострит существующий дефицит рабочей силы в России, если значительное количество мигрантов, работающих в сфере общественного питания, транспорта и других низкоквалифицированных отраслях, либо покинут Россию, либо принудительно пойдут служить в российскую армию", – отмечают американские аналитики.

Специалисты отмечают, что остается неясным, будут ли российские власти выполнять этот указ, хотя их решение о том, будут ли они его выполнять, вероятно, укажет на то, каким образом российские власти будут расставлять акценты в своих действиях в ответ на политические, военные и экономические проблемы, связанные с ситуацией на рынке труда.

По мнению экспертов, решение выполнить этот указ и начать депортацию мигрантов будет свидетельствовать о том, что российские власти отдают предпочтение успокоению жалоб российских провоенных ультранационалистов и решению возможных проблем безопасности режима, связанных с постоянными сообщениями о совершении мигрантами преступлений и террористических актов в России, а не решению экономических проблем России.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-30-2024
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