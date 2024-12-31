В США заявили, что Путин делает ставку на военную силу и внутриполитическую стабильности

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин игнорирует усилия по смягчению экономического давления и дефицита рабочей силы и предпочитает приоритет потребностям России в военной силе и внутриполитической стабильности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Путин 30 декабря подписал указ о том, что мигранты, которые въехали в Россию нелегально, должны подать заявление на получение легального статуса или покинуть Россию до 30 апреля 2025 г.
Мигранты могут получить легальный статус, пройдя ряд медицинских осмотров, сдав экзамены по русскому языку, истории и праву, а также оплатив все долги или подписав контракт на военную службу с Министерством обороны России.
Специалисты отмечают, что остается неясным, будут ли российские власти выполнять этот указ, хотя их решение о том, будут ли они его выполнять, вероятно, укажет на то, каким образом российские власти будут расставлять акценты в своих действиях в ответ на политические, военные и экономические проблемы, связанные с ситуацией на рынке труда.
По мнению экспертов, решение выполнить этот указ и начать депортацию мигрантов будет свидетельствовать о том, что российские власти отдают предпочтение успокоению жалоб российских провоенных ультранационалистов и решению возможных проблем безопасности режима, связанных с постоянными сообщениями о совершении мигрантами преступлений и террористических актов в России, а не решению экономических проблем России.
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