Антироссийский активист Герман Обухов выразил мнение , что вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не имеет смысла. Он объяснил это тем, что мышление российского лидера формируется по советским принципам, что делает попытки переговоров с ним малоэффективными.

Эксперт отметил, что, по его убеждению, президент России мыслит категориями прошлого и ориентируется на советские подходы. Активист привел примеры своих разговоров с Путиным еще в 1990-х годах, когда тот проявлял интерес к восстановлению советских времен. По словам Обухова, Путин не получил от него прямой поддержки этой идеи, поскольку она выглядела нереалистичной. С этого времени Обухов пришел к выводу, что любые переговоры с Путиным будут безрезультатными.

Обухов отметил, что хотя Путин не стремится напрямую восстановить Советский Союз, он, по его словам, "по природе советский человек", ведь долгое время работал в спецслужбах. Это, по мнению активиста, определяет его политические убеждения и взгляды на международные отношения. Путин часто переносит старые советские подходы на современные реалии, что мешает конструктивным переговорам.

По словам Обухова, сегодняшняя Россия значительно изменилась по сравнению с советскими временами, в частности изменились ее экономическая и политическая структура. Большая часть финансовых ресурсов сосредоточена в руках олигархов, а экономика гораздо больше зависит от них. Такие изменения, по словам активиста, свидетельствуют о том, что Россия уже давно не является государством, которое Путин пытается воспроизвести в своих представлениях.

Путин и его команда, по оценкам отдельных экспертов, обладают огромными финансовыми ресурсами. При этом личный капитал Путина, по некоторым данным, может достигать 200 миллиардов долларов, что еще больше подтверждает его ориентацию на старые советские методы управления государством.

