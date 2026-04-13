У США жорстко заперечили можливість переговорів з Путіним: названа причина шокує

Антиросійський активіст Герман Обухов висловив думку, що вести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним не має сенсу. Він пояснив це тим, що мислення російського лідера формується за радянськими принципами, що робить будь-які спроби переговорів з ним малоефективними.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що, за його переконанням, президент Росії мислить категоріями минулого і орієнтується на радянські підходи. Активіст навів приклади своїх розмов з Путіним ще в 1990-х роках, коли той висловлював інтерес до відновлення радянських часів. За словами Обухова, тоді Путін не отримав від нього прямої підтримки цієї ідеї, оскільки вона виглядала нереалістичною. З того часу Обухов дійшов висновку, що будь-які переговори з Путіним будуть безрезультатними.

Обухов зазначив, що хоча Путін не прагне безпосередньо відновити Радянський Союз, він, за його словами, "за природою радянська людина", адже довгий час працював у спецслужбах. Це, на думку активіста, визначає його політичні переконання та погляди на міжнародні відносини. Путін часто переносить старі радянські підходи на сучасні реалії, що заважає конструктивним переговорам.

За словами Обухова, сьогоднішня Росія значно змінилася в порівнянні з радянськими часами, зокрема, змінилися її економічна та політична структура. Велика частина фінансових ресурсів зосереджена в руках олігархів, а економіка значно більше залежить від них. Такі зміни, за словами активіста, свідчать про те, що Росія вже давно не є тією державою, яку Путін намагається відтворити в своїх уявленнях.

Путін і його команда, за оцінками окремих експертів, володіють величезними фінансовими ресурсами. При цьому особистий капітал Путіна, за деякими даними, може досягати 200 мільярдів доларів, що ще більше підтверджує його орієнтацію на старі радянські методи управління державою.

