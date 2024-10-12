В столице Чечни раздался взрыв, есть погибшие и раненые: что произошло

В субботу, 12 октября, в столице российской Чечни раздался взрыв. После мощного взрыва на АЗС произошел пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Слово и дело".



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Сообщается, что взрыв произошел на автозаправочной станции у одного из колледжей в Грозном. Местные паблики отмечают, что взрывы продолжались какое-то время.

Известно по меньшей мере о четырех погибших. Среди них мама с ребёнком. На них упал баллон с АЗС, отброшенный ударной волной.

Впоследствии стало известно, что среди погибших двое детей и двое взрослых. Одну из цистерн отбросило взрывной волной, она повредила угол дома и авто. На опубликованных видео зафиксирован мощный взрыв, вызвавший сильный пожар.

В МЧС России предоставили официальную информацию – подтвердили, что на заправке в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пожар на данный момент уже был ликвидирован. Также российские спасатели подтвердили гибель четырех человек.

По данным Минздрава республики, в результате взрыва на АЗС в Грозном пострадали 5 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров придумал новое наказание для совершающих административные правонарушения, в частности, нарушает правила дорожного движения. Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики.

Лидер Чеченской республики поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Подробнее об инициативах Кадырова читайте по ссылке.



