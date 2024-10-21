В Судане сбили грузовой самолет Ил-76 с россиянами на борту

21 октября в Судане был сбит грузовой самолет Ил-76, на борту которого находились граждане России. Как сообщает посольство Российской Федерации в Судане, инцидент произошел в регионе Дарфур, где продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженным формированием "Силы быстрого реагирования" (RSF). Российские представители сейчас занимаются выяснением обстоятельств крушения.

В Судане был сбит грузовой самолет РФ (фото из открытых источников)

Согласно информации российского телеграмм-канала Mash , среди погибших есть Виктор Гранов – главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. Ранее он был основателем закрытого акционерного общества "Авиакомпания "Пилот". Еще одним погибшим стал авиаинженер из Башкирии. Число пострадавших и погибших пока не определено, однако известно, что обычно экипаж самолета Ил-76 состоит из пяти человек.

Издание Sudan War Monitor сообщает, что, вероятно, бойцы RSF сбили самолет по ошибке, считая его бомбардировщиком суданских военных. Инцидент произошел примерно в 4 часа утра по местному времени.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ во второй раз с начала года сбили редкий вражеский самолет . Украинские военнослужащие уничтожили еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Воздушные силы сбили вражеский самолет-разведчик вечером 23 февраля над Азовским морем. Отмечается, что самолет, стоимостью которого превышает $300 млн., был уничтожен в результате совместной операции ПС ВСУ и ГУР МОУ. Собеседник рассказал, что "шансы на сохранение самолета минимальны". По предварительным данным, А-50 упал вблизи поселка Трудовая Армения в Краснодарском крае РФ.