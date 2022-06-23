В Свердловской области рф прогремел мощный взрыв: подробности (ВИДЕО)

В россии произошел мощный взрыв на автозаправочной станции. Об этом сообщают российсике сми.

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, сегодня, 23 июня в городе Талица, что в Свердловской области рф произошел взрыв на газовой заправке. По данным российских медиа, взрыву предшествовало возгорание.

Отмечается, что взрыв был такой силы, что в небе образовался огромный шар огня и дыма.

На место событий поспешили сотрудники МЧС.

В Сети появляются видео с места событий.

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