logo

BTC/USD

20678.61

ETH/USD

1108.21

LTC/USD

54.63

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Свердловской области рф прогремел мощный взрыв: подробности (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Свердловской области рф прогремел мощный взрыв: подробности (ВИДЕО)

Из-за мощного взрыва в небе образовался огромный шар огня и дыма

сегодня, 13:42
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В россии произошел мощный взрыв на автозаправочной станции. Об этом сообщают российсике сми. 

В Свердловской области рф прогремел мощный взрыв: подробности (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Как стало известно, сегодня, 23 июня в городе Талица, что в Свердловской области рф произошел взрыв на газовой заправке. По данным российских медиа, взрыву предшествовало возгорание. 

Отмечается, что взрыв был такой силы, что в небе образовался огромный шар огня и дыма. 

На место событий поспешили сотрудники МЧС. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что 120 дней полномасштабной войны РФ и Украины: какие выводы — что впереди. Главный вывод за 120 дней полномасштабной войны — Украина выстояла, вместе с ней выстояла, укрепилась армия. Подробности об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что экономический фронт Украины во время войны: что уже сделано и какие есть проблемы. Эксперты рассказали, как правительство может помочь бизнесу и с чем сталкиваются предприниматели во время войны. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что persona non grata: в какой из стран ЕС россиянам не будут давать визу. Визы на въезд не будут выдавать россиянам и белорусам в течение года. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Запад вдруг прозрел: что значит заявление Шольца – почему теперь о мире с рф не может быть и речи. Запад понял, что склонить Украину к условному "Минску-3" на условиях Кремля теперь не получится. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!