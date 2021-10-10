logo
Русский Українська

BTC/USD

54910.50

ETH/USD

3562.53

LTC/USD

180.40

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Татарстане погибли 16 человек: причины катастрофы уже устанавливают
commentss НОВОСТИ Все новости

В Татарстане погибли 16 человек: причины катастрофы уже устанавливают

Самолет аэроклуба разбился с парашютистами

сегодня, 12:05
Автор:

Козлова Альбіна

В воскресенье, 10 октября, стало известно о том, что самолет L-410 исчез с радаров, пилоты не выходили на связь. Об этом сообщает РБК-Россия.

В Татарстане погибли 16 человек: причины катастрофы уже устанавливают

В России разбился самолет с парашютистами, фото Telegram 112

Как позже выяснилось, самолет упал в пределах Мензелинского района республики Татарстан. В самолете было 23 человека, пока известно о 16 погибших, среди них оба пилота. Выжило семь человек. Часть потерпевших с тяжелыми травмами госпитализированы в районную больницу. Часть пострадавших эвакуируют вертолетами в больницы столицы республики и больницу скорой помощи Набережных Челнов.

Известно, что из-за поломки самолета пилот пытался совершить аварийную посадку, но самолет на скорости врезался в землю и разломился пополам. На борту возник пожар. На место аварии прибыли оперативные службы, потушили огонь и достали живых из искореженного салона.

Пока версий авиакатастрофы несколько: неисправность, ошибка пилота, перегрузка. Самолет вез парашютистов местного аэроклуба, чтобы те смогли осуществить прыжки в воздух. Предварительно, на борту было 20 парашютистов.

Самолет упал в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы писали, что видели дым в районе аварии. В аэроклубе тоже говорят, что самолет через несколько минут после вылета исчез с радаров.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. По факту возбуждено уголовное дело. Причины катастрофы устанавливаются.

Глава республики выразил соболезнования родным погибших.

Как сообщал портал "Комментарии", самолет авиакомпании Emirates Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула. Капитан борту A380 принял такое решение, потому что одна из пассажирок в салоне перенесла инфаркт во время полета.

В Татарстане погибли 16 человек: причины катастрофы уже устанавливают - фото 2
В Татарстане погибли 16 человек: причины катастрофы уже устанавливают - фото 3


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/society/10/10/2021/61628ae49a7947cbb7d17b73
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ