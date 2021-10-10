В Татарстане погибли 16 человек: причины катастрофы уже устанавливают

В воскресенье, 10 октября, стало известно о том, что самолет L-410 исчез с радаров, пилоты не выходили на связь. Об этом сообщает РБК-Россия.

В России разбился самолет с парашютистами, фото Telegram 112

Как позже выяснилось, самолет упал в пределах Мензелинского района республики Татарстан. В самолете было 23 человека, пока известно о 16 погибших, среди них оба пилота. Выжило семь человек. Часть потерпевших с тяжелыми травмами госпитализированы в районную больницу. Часть пострадавших эвакуируют вертолетами в больницы столицы республики и больницу скорой помощи Набережных Челнов.

Известно, что из-за поломки самолета пилот пытался совершить аварийную посадку, но самолет на скорости врезался в землю и разломился пополам. На борту возник пожар. На место аварии прибыли оперативные службы, потушили огонь и достали живых из искореженного салона.



Пока версий авиакатастрофы несколько: неисправность, ошибка пилота, перегрузка. Самолет вез парашютистов местного аэроклуба, чтобы те смогли осуществить прыжки в воздух. Предварительно, на борту было 20 парашютистов.



Самолет упал в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы писали, что видели дым в районе аварии. В аэроклубе тоже говорят, что самолет через несколько минут после вылета исчез с радаров.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. По факту возбуждено уголовное дело. Причины катастрофы устанавливаются.



Глава республики выразил соболезнования родным погибших.



Как сообщал портал "Комментарии", самолет авиакомпании Emirates Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Стамбула. Капитан борту A380 принял такое решение, потому что одна из пассажирок в салоне перенесла инфаркт во время полета.

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