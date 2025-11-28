В Татарстане вспыхнул масштабный пожар в ОЭЗ "Алабуга", где собирают ударные дроны "Шахед"

28 ноября произошел масштабный пожар в особой российской экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где расположены производственные мощности для сборки ударных БПЛА типа "Шахед". Возгорание охватило складские помещения с аккумуляторами, которыми комплектуют российские ударные дроны для росийских атак по Украине.

Пожар в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане

По данным российского издания Astra, первоначально площадь пожара составляла около 1000 кв. м, однако впоследствии возгорание стремительно распространилось. Всего за несколько часов площадь пожара, по информации телеканала РЕН ТВ, выросла до 25 тысяч квадратных метров, что примерно составляет четыре футбольных поля.

С территории предприятия самостоятельно эвакуировались более 300 человек. В ОЭЗ "Алабуга" подтвердили возгорание и заявили, что пострадавших нет. На месте работают спасательные службы, а к тушению готовят вертолет, поскольку здание слишком велико для локализации огня традиционными средствами. Часть кровли уже обрушилась.

В Telegram-канале особой экономической зоны отметили, что горит склад аккумуляторов площадью 5 тыс. кв. м, однако позже региональные СМИ сообщили о значительно большей площади пожара. Причины возгорания пока не уточняются.

"Алабуга" давно фигурирует в расследованиях как ключевой центр производства российских ударных дронов-камикадзе "Шахед", созданных по иранской технологии. Имеет ли сгоревший состав непосредственное отношение к производству БПЛА, не сообщается.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал инцидент.

"Горит Алабуга в Татарстане, где производят "шахеды". Демилитаризация Алабуги – лучшая санкция", — отреагировал Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тот же день, что и пожар в "Алабуге" в Черном море взорвались два подсанкционных российских танкера KAIROS и VIRAT.