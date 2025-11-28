У Татарстані спалахнула масштабна пожежа в ОЕЗ "Алабуга", де збирають ударні дрони "Шахед"

28 листопада сталася масштабна пожежа у російській особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де розташовані виробничі потужності для зборки ударних БПЛА типу "Шахед". Загоряння охопило складські приміщення з акумуляторами, якими комплектують російські ударні дрони для російських атак по Україні.

Пожежа в ОЕЗ "Алабуга"в Татарстані

За даними російського видання Astra, спочатку площа пожежі становила близько 1000 кв. м, однак згодом загоряння стрімко поширилося. Лише за кілька годин площа пожежі, за інформацією телеканалу РЕН ТВ, зросла до 25 тисяч квадратних метрів, що приблизно становить чотири футбольні поля.

З території підприємства самостійно евакуювалися понад 300 працівників. В ОЕЗ "Алабуга" підтвердили займання і заявили, що постраждалих немає. На місці працюють рятувальні служби, а до гасіння готують вертоліт, оскільки будівля надто велика для локалізації вогню традиційними засобами. Частина покрівлі вже обвалилася.

У Telegram-каналі особливої економічної зони зазначили, що горить склад акумуляторів площею 5 тис. кв. м, однак пізніше регіональні ЗМІ повідомили про значно більшу площу пожежі. Причини займання наразі не уточнюють.

"Алабуга" давно фігурує у розслідуваннях як ключовий центр виробництва російських ударних дронів-камікадзе "Шахед", створених за іранською технологією. Чи має згорілий склад безпосередній стосунок до виробництва БПЛА не повідомляється.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інцидент.

"Горить Алабуга в Татарстані, де виробляють "шахеди". Демілітаризація Алабуги — краща санкція", — відреагував Коваленко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в той же ж день, що і пожежа в "Алабузі" у Чорному морі вибухнули два підсанкційні російські танкери KAIROS і VIRAT.