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В Турции прошла тайная встреча. Одна республика хочет независимости от России

Во время встречи одного из кавказских сообществ было объявлено о необходимости независимости и подготовке к выходу из состава Российской Федерации.

сегодня, 13:13 comments4008
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Автор:

Slava Kot

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину и последующих неудач в войне все больше республик в РФ хотят независимости. В кавказских республиках, в том числе и в Ингушетии, растет уровень недовольства и стремления к суверенитету. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политического деятеля Антона Геращенко.

В Турции прошла тайная встреча. Одна республика хочет независимости от России

Ингуши протестуют. Фото из открытых источников

7 января 2023 г. в Стамбуле состоялся Съезд сторонников независимости Ингушетии. На нем представители Ингушетии сделали заявление о необходимости обретения независимости от России для сохранения своей религиозной и культурной идентичности.

"Мы хотим восстановить суверенитет Ингушетии и подготовить выход из состава России", – объявили на съезде.

Во время объявленной речи в столице Турции представители Ингушетии требуют признать геноцид 1944 и этнические чистки 1992, которые проводила Российская Федерация. Также ингуши осудили российскую агрессию против других стран, в том числе Украины.

"Решительно осуждаем агрессию России против Грузии, Сирии и Чечни. Мы не признаем аннексию Крыма и вероломное вторжение в Украину", — говорят представители Ингушетии.

Сообщается, что на встрече было много общественных деятелей и активистов Ингушетии, пока является субъектом РФ. По соображениям безопасности встреча была закрытой, а большинство участников собрания остались неизвестными широкой публике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты дали прогноз на 10 лет, где заявили о высокой вероятности распада России.

Также "Комментарии" писали о преимуществах для мира от грядущего распада Российской Федерации.




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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1613135802778746882
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