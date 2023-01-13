В Турции прошла тайная встреча. Одна республика хочет независимости от России

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину и последующих неудач в войне все больше республик в РФ хотят независимости. В кавказских республиках, в том числе и в Ингушетии, растет уровень недовольства и стремления к суверенитету. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политического деятеля Антона Геращенко.

Ингуши протестуют. Фото из открытых источников

7 января 2023 г. в Стамбуле состоялся Съезд сторонников независимости Ингушетии. На нем представители Ингушетии сделали заявление о необходимости обретения независимости от России для сохранения своей религиозной и культурной идентичности.

"Мы хотим восстановить суверенитет Ингушетии и подготовить выход из состава России", – объявили на съезде.

Во время объявленной речи в столице Турции представители Ингушетии требуют признать геноцид 1944 и этнические чистки 1992, которые проводила Российская Федерация. Также ингуши осудили российскую агрессию против других стран, в том числе Украины.

"Решительно осуждаем агрессию России против Грузии, Сирии и Чечни. Мы не признаем аннексию Крыма и вероломное вторжение в Украину", — говорят представители Ингушетии.

Сообщается, что на встрече было много общественных деятелей и активистов Ингушетии, пока является субъектом РФ. По соображениям безопасности встреча была закрытой, а большинство участников собрания остались неизвестными широкой публике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты дали прогноз на 10 лет, где заявили о высокой вероятности распада России.

Также "Комментарии" писали о преимуществах для мира от грядущего распада Российской Федерации.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!