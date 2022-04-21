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В Твери горит здание НИИ-2 Минобороны России – в Москве могут вновь заявить об украинском следе

Огонь охватил практически все здание

сегодня, 13:22
Автор:

Кравцев Сергей
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В российской Твери спасателям не удалось оперативно потушить пожар в здании НИИ-2 Министерства обороны России. Огонь охватил практически все здание. Внимание обращает на себя тот факт, что Институт занимался разработкой теории вооружения ПВО, делал навигационные приборы, системы управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

В Твери горит здание НИИ-2 Минобороны России – в Москве могут вновь заявить об украинском следе

Пожар в здании НИИ-2 Минобороны России. Фото: из открытых источников

Российские СМИ отмечают, что работу спасателям усложнил сильный ветер, который помогал языкам пламени перебрасываться на новые и новые площади. В итоге, практически все здание оказалось охвачено огнем, черный дым стало видно издалека. Ветер понес дым в сторону города. Жители Центрального района услышали запах гари.  

Пожар оказался настолько сильным, что пришлось вызывать дополнительные бригады спасателей и отменять маршруты общественного транспорта, которые проходят недалеко от объекта.  

О причинах возгорания пока не сообщается, но уже можно предугадать, что российские пропагандисты расскажут российским обывателям об украинском следе, ведь в последнее время там, где у россиян беда – виновна Украина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента рассказали, почему переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик и фактически заморожены. При этом официальный Киев был готов к встрече лидеров государств сразу после стамбульских переговоров, где были оговорены все волнующие стороны моменты. Вот только российская сторона взяла затяжную паузу на изучение предложений Украины, начав новую фазу войны.



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