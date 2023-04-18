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В Украине большое наводнение: российская пропаганда нашла абсурдное объяснение

Российская пропаганда объяснила большое наводнение в Украине тем, что это библейское наказание.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

В нескольких областях Украины наблюдается значительный подъем воды в реках, что привело к подтоплениям нескольких десятков населенных пунктов. Эта ситуация объясняется дождями, однако в России решили придумать свой вариант, почему на Украине наводнение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналиста Фрэнсиса Скарра.

В Украине большое наводнение: российская пропаганда нашла абсурдное объяснение

Наводнения в Украине. Фото из открытых источников

Наводнения в Украине продолжаются несколько недель и, вероятно, усилятся из-за дождей, которые ожидаются в ближайшие дни. Значительное повышение воды в реках и водоемах наблюдается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Ровенской и других областях Украины. Основной причиной поднятия воды считаются дожди. Однако российские пропагандистские СМИ решили увязать обычное наводнение с библейской карой.


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"За библейские грехи и библейское наказание. Сейчас Киев затапливает, реки вышли из берегов. Киевская власть уже готовит людей к эвакуации", — говорит ведущая одного из прокремлевских каналов.

Такие заявления российской пропаганды журналист Фрэнсис Скарр подписал видео "тем временем в 12 веке". Всего в Украине подтоплено более 10 тысяч домов. Однако о смертельных исходах не сообщалось.

Просмотреть видео с абсурдным объяснением от российской пропаганды можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны НАТО передали свои истребители Украине, а Генштаб объявил о приезде канадских танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который готовит план для Китая. Он должен стать основой мирных переговоров между Украиной и Россией.



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Источник: https://twitter.com/francis_scarr/status/1648036721861222402
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