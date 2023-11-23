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В Украине ликвидирован известный российский пропагандист: что известно

Борис Максудов неоднократно посещал оккупированные территории Украины

23 ноября 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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"Военкор" из РФ Борис Максудов, раненный на временно оккупированной территории Запорожского региона, умер. Сообщения об этом подтверждают издание РФ.

В Украине ликвидирован известный российский пропагандист: что известно

Борис Максудов (фото из открытых источников)

В частности, о смерти пропагандиста-журналиста проинформировал другой пропагандист из РФ Владимир Соловьев. Отмечается, что он был ранен после ударов БПЛА.


При этом в российском оборонном ведомстве сообщали, что 22 ноября были нанесены удары осколочными боеприпасами с беспилотного летательного аппарата по находившимся на территории Запорожской области российским журналистам. Чиновники отмечали, что Максудова эвакуировали в медицинское учреждение и его жизни ничто не угрожает.

Важно, что представители российского пропагандистского агентства ТАСС сообщили, что среди журналистов находился и их фотокорреспондент Алексей Коновалов. Отмечено, что Коновалов не пострадал.

В социальных сетях обнародовано видео, где, как утверждают, транспортируют раненого военного кора. Там один из журналистов сказал, как все произошло.

При этом Максудов известен как корреспондент пропагандистского телеканала "Россия-24". По информации СМИ РФ, он "работал" в Украине с первых дней полномасштабной войны. Ранее именно этот корреспондент снимал репортажи об оккупированных территориях Киевщины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Донбассе ликвидировали певицу-фанатку Кремля. Военные ВСУ накануне точным ударом, используя установку HIMARS, ликвидировали в селе Кумачево немало захватчиков. Среди них была малоизвестная артистка-путенистка – певица, актриса театра Полина Меньших.

Украинские военные накрыли ударом с HIMARS само здание культуры, где проходил концерт для морских пехотинцев российской армии. В это время на сцене пела российская актриса.
 



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