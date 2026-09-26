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В Украине объяснили новый всплеск слухов о военном положении в РФ

В ЦПД считают, что разговоры о возможном введении военного положения в России могут быть информационным тестом Кремля - и одновременно сигналом для Запада

26 сентября 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

В российском информационном пространстве вновь появились сообщения о возможном введении военного положения. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что подобные заявления могут использоваться российскими властями для оценки настроений населения.

В Украине объяснили новый всплеск слухов о военном положении в РФ

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По словам Коваленко, распространяется информация о том, что Владимир Путин якобы может рассмотреть введение военного положения после соответствующего предложения Министерства обороны РФ. При этом официального решения российского руководства о введении такого режима, по состоянию на сейчас, нет.

Коваленко связал нынешнюю информационную волну с предыдущими слухами о возможной мобилизации в России. Он напомнил, что после появления сообщений о мобилизационных планах часть россиян уезжала за границу, в частности в Грузию и Армению.

При этом руководитель ЦПД утверждает, что российские власти продолжают избегать публичного объявления новой мобилизации, одновременно восполняя потребности армии другими способами. Отдельно он обратил внимание на растущую, по его оценке, усталость российского общества от войны.

Именно поэтому нынешние сообщения о военном положении Коваленко рассматривает как возможный способ проверить реакцию населения. По его версии, российское руководство может отслеживать общественные настроения, прежде чем принимать какие-либо решения.

"Сейчас о военном положении бросили, чтобы снова замерить настроения населения в России", — написал глава ЦПД.

Он также предположил, что информационная кампания может иметь внешнюю аудиторию. По словам Коваленко, сообщения способны создавать дополнительную тревогу в Украине и европейских странах.

В то же время сам чиновник подчеркнул, что не считает введение военного положения в России наиболее вероятным сценарием. Таким образом, пока речь идет именно о слухах и их возможном информационном использовании, а не о подтвержденном решении Кремля.

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