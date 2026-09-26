В Україні пояснили новий сплеск чуток про воєнний стан у РФ

У російському інформаційному просторі знову з'явилися повідомлення про можливе введення воєнного стану. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що подібні заяви можуть використовуватись російською владою для оцінки настроїв населення.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами Коваленка, поширюється інформація про те, що Володимир Путін нібито може розглянути запровадження воєнного стану після відповідної пропозиції Міністерства оборони РФ. При цьому офіційного рішення російського керівництва про запровадження такого режиму станом на сьогодні немає.

Коваленко зв'язав нинішню інформаційну хвилю з попередніми чутками про можливу мобілізацію в Росії. Він нагадав, що після появи повідомлень про мобілізаційні плани частина росіян виїжджала за кордон, зокрема до Грузії та Вірменії.

При цьому керівник ЦПД стверджує, що російська влада продовжує уникати публічного оголошення нової мобілізації, одночасно заповнюючи потреби армії іншими способами. Окремо він звернув увагу на зростаючу, за його оцінкою, втому російського суспільства від війни.

Саме тому нинішні повідомлення про воєнний стан Коваленко розглядає як можливий спосіб перевірити реакцію населення. За його версією, російське керівництво може відслідковувати суспільні настрої, перш ніж ухвалювати будь-які рішення.

"Зараз про військове становище кинули, щоб знову заміряти настрої населення в Росії", — написав глава ЦПД.

Він також припустив, що інформаційна кампанія може мати зовнішню аудиторію. За словами Коваленка, повідомлення здатні створювати додаткову тривогу в Україні та європейських країнах.

Водночас сам чиновник підкреслив, що не вважає запровадження воєнного стану в Росії найімовірнішим сценарієм. Таким чином, поки що йдеться саме про чутки та їхнє можливе інформаційне використання, а не про підтверджене рішення Кремля.

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