В Украине отреагировали на взрывы в здании ФСБ в Ростове

В Российской Федерации произошел масштабный пожар в здании ФСБ. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на инцидент в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Утром 16 марта в Ростове-на-Дону произошел пожар. Очевидцы заявляли о мощных взрывах в здании ФСБ. Ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Российский чиновник утверждает, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Далее пожар распространился на большее расстояние и добрался до емкостей с детонированным топливом. По словам Голубева, пожар распространился на 800 кв. м. от чего упали две стены дома. Кроме того, стало известно о двух пострадавших, а один россиянин погиб.

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На ситуацию отреагировал также советник ОП Михаил Подоляк. По его мнению, инцидент в Российской Федерации свидетельствует о внутреннем конфликте в стране-агрессоре.

"Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно свидетельствует о том, что это проявление паники, ослабление контроля власти и переход РФ к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает", — пишет в Twitter Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк сообщил, кто совершил серию атак беспилотниками по территории России.

Также "Комментарии" писали, что новое видео от американцев подтверждает, что россияне сбили дрон MQ-9 Reaper. В Минобороны России утверждали, что дрон совершил резкий маневр и сам упал в воду.