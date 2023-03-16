В Украине отреагировали на взрывы в здании ФСБ в Ростове

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В Российской Федерации произошел масштабный пожар в здании ФСБ. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на инцидент в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников
Утром 16 марта в Ростове-на-Дону произошел пожар. Очевидцы заявляли о мощных взрывах в здании ФСБ. Ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Российский чиновник утверждает, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Далее пожар распространился на большее расстояние и добрался до емкостей с детонированным топливом. По словам Голубева, пожар распространился на 800 кв. м. от чего упали две стены дома. Кроме того, стало известно о двух пострадавших, а один россиянин погиб.
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На ситуацию отреагировал также советник ОП Михаил Подоляк. По его мнению, инцидент в Российской Федерации свидетельствует о внутреннем конфликте в стране-агрессоре.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк сообщил, кто совершил серию атак беспилотниками по территории России.
Также "Комментарии" писали, что новое видео от американцев подтверждает, что россияне сбили дрон MQ-9 Reaper. В Минобороны России утверждали, что дрон совершил резкий маневр и сам упал в воду.
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