В Украине за деньги олигархов создана партия «все пропало»: Путин ей уже послал сигнал

Кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что не сможет добиться поражения Украины исключительно военным путем, поэтому хочет взорвать ее изнутри, считает российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, Путин не хочет проводить всеобщую мобилизацию, поскольку тогда станет ясно, что его "специальная военная операция" провалилась, сам он будет выглядеть слабым в глазах народа и окружения, а этого кремлевский диктатор боится больше всего.

Владимир Путин

При этом, добавил эксперт, если Путину не удастся "заморозить" войну, то очень вероятно, ему придется осенью объявлять мобилизацию, ведь в Украину пойдет поток западного оружия и будут подготовлены резервы. Не исключено, что Силы обороны могут даже перенять инициативу на поле боя, добавил эксперт.

"Вполне вероятно, что эта компания финансируется и организуется Абрамовичем и некоторыми другими российскими (а также, возможно, украинскими) олигархами, которые надеются после войны выскочить из-под санкций и снова делать общие гешефты",

– отметил Эйдман.

В этом контексте он добавил, что многие, якобы, проукраинские спикеры, среди них и Алексей Арестович, а также ряд российских эмигрантов, рассказывают о неизбежном поражении Украины, предательстве ее союзников и необходимости договариваться с Путиным. При этом социолог отмечает, что кого-то из этих спикеров купили, а кто-то просто "помогает" по просьбе своих друзей-олигархов.

При этом, подчеркивает Эйдман, в Украине формируется проолигархическая криптопораженская партия, в которую могут неформально входить некоторые украинские политики и даже силовики.

"Это те, кто саботировал принятие закона о мобилизации, разгоняющие дезу о достигнутых в начале вторжения договоренности на переговорах в Стамбуле, от которых Украина якобы отказалась под влиянием Джонсона, те, кто говорит о неизбежности поражений и договорняк с Путиным, те, кто тайно сотрудничает с Абрамовичем и его людьми",

– добавил эксперт.

На этом фоне, добавляет эксперт, Кремль осуществляет вброс информации в западные СМИ о готовности кремлевского диктатора Путина к переговорам.

После этого Путин делает заявление о том, что он не готов вести переговоры персонально с Зеленским, которого считает нелегитимным. Таким образом, украинской криптопораженской партии дается сигнал: сбросьте Зеленского и мы договоримся",

– считает Эйдман.

Однако, подчеркивает эксперт, правда в том, что договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается, ему ведь нужна полная капитуляция.

"На практике это означает: устройте в своей стране во время войны бардак и я возьму вас голыми руками", -

подчеркнул Эйдман.

Напомним, портал "Комментарий" рассказывал, что некоторую политику в Штатах также хотят проигрыша Украины.



