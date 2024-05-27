В Украине за деньги олигархов создана партия «все пропало»: Путин ей уже послал сигнал

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что не сможет добиться поражения Украины исключительно военным путем, поэтому хочет взорвать ее изнутри, считает российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, Путин не хочет проводить всеобщую мобилизацию, поскольку тогда станет ясно, что его "специальная военная операция" провалилась, сам он будет выглядеть слабым в глазах народа и окружения, а этого кремлевский диктатор боится больше всего.
Владимир Путин
При этом, добавил эксперт, если Путину не удастся "заморозить" войну, то очень вероятно, ему придется осенью объявлять мобилизацию, ведь в Украину пойдет поток западного оружия и будут подготовлены резервы. Не исключено, что Силы обороны могут даже перенять инициативу на поле боя, добавил эксперт.
В этом контексте он добавил, что многие, якобы, проукраинские спикеры, среди них и Алексей Арестович, а также ряд российских эмигрантов, рассказывают о неизбежном поражении Украины, предательстве ее союзников и необходимости договариваться с Путиным. При этом социолог отмечает, что кого-то из этих спикеров купили, а кто-то просто "помогает" по просьбе своих друзей-олигархов.
При этом, подчеркивает Эйдман, в Украине формируется проолигархическая криптопораженская партия, в которую могут неформально входить некоторые украинские политики и даже силовики.
На этом фоне, добавляет эксперт, Кремль осуществляет вброс информации в западные СМИ о готовности кремлевского диктатора Путина к переговорам.
Однако, подчеркивает эксперт, правда в том, что договариваться Путин ни с какими украинцами не собирается, ему ведь нужна полная капитуляция.
Напомним, портал "Комментарий" рассказывал, что некоторую политику в Штатах также хотят проигрыша Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 15:39
Он Путін з олігархами негідники. Вони чудово зрозуміли що Україна тримається тільки на одному Порошковому стовпі, героя Росії, і вирішили його розхитати. Не дамо цього зробити. Всі до останнього терпіли загинемо але кошерну владу врятуємо! Врятуємо і ставших рідними нам божих олігархів чужого народу: Герега Косюк ... і мерів: Філатов Труханов Садовий ...