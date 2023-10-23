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В Японии представили доказательства существования двойников Путина

Японские исследователи утверждают, что президент РФ Владимир Путин использует двойников.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Слухи о существовании двойников Путина ходили всегда, однако активно распространялись после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь японские исследователи провели ряд экспериментов и доказали, что президент России Владимир Путин использует двойников.

В Японии представили доказательства существования двойников Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

На японском телеканале TBS представили результаты сравнений лиц и голоса Путина во время его разных выступлений. Исследование предполагает, что президент России использует двойников уже долгое время, и они стареют вместе с Путиным.


Японские исследователи утверждают на военном параде 9 мая присутствовал настоящий Путин. Однако тот президент РФ, который поехал в Крым в марте 2023 года, был двойником Путина. Результаты показали совпадение на 53%. Кроме того, исследователи утверждают, что посетивший Мариуполь Путин также был двойником с совпадением в 40%.

В Японии представили доказательства существования двойников Путина - фото 2

Однако между двумя двойниками Путина также существует значительное отличие. Они подобны всего 18%. Таким образом, японцы считают, что существует по меньшей мере два двойника президента России Владимира Путина.

"И здесь мы видим научный анализ, подтверждающий тезис. Существует двойник, и существует большая вероятность еще одного двойника", — сказал научный секретарь Национального института оборонных исследований Японии Шиндзи Хедо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Жданов дал нелестный прогноз по ситуации после смерти Путина. Украинский военный обозреватель считает, что его длительное время может заменить двойник, поэтому о смерти президента РФ может быть неизвестно.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка рассказала, сколько существует двойников Путина.



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Источник: https://metro.co.uk/2023/10/19/putin-uses-body-doubles-according-to-japanese-ai-research-19687297/?ito=socialmetrouktwitter
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