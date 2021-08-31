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Главная Новости Мир Россия В зоопарке 5-летнюю девочку укусила за лицо ядовитая змея: что известно о состоянии ребенка
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В зоопарке 5-летнюю девочку укусила за лицо ядовитая змея: что известно о состоянии ребенка

Змею еле отцепили от ребенка

сегодня, 21:11
Автор:

Лиля Воробьева

Маленькую россиянку, которая пришла в зоопарк, во время фотографирования неожиданно укусила змея. Об этом сообщает Mirror.

В зоопарке 5-летнюю девочку укусила за лицо ядовитая змея: что известно о состоянии ребенка

В дирекции говорят, что такое случилось впервые (фото из открытых источников)

Юная посетительница с родителями любовалась бабочками. Затем семью уговорили сделать фото со змеей. Хотя ребенок боялся этой окольцованной хищницы, ее пристроили на девочке. В какой-то момент она взмахнула руками, и рептилия укусила свою гостью.

Виктория очень испугалась и кричала от шока, пока перепуганные работники снимали хищницу. Животное оказалась не очень ядовитым, но ребенка сразу повезли к медикам, чтобы они ее осмотрели. Персонал заведения и родители только отделались испугом.

Почему рептилия покусала девочку? Говорят, что она услышала запах жареной курицы. Вика пред этим лакомилась курятиной, а еще брала на руки цыплят в отделении для домашних животных.

По словам маленькой россиянки, хищница ее ужалила, как вкололи болезненный укол.

Мама Виктории после этого несчастья требует закрыть все заведения, где животных содержат в неволе. Чтобы они не жалили и не пугали детей. Она объясняет свое решение тем, что там животные становятся агрессивными и раздраженными. Ведь около их постоянно ходят, гладят, им негде деться от надоедливых посетителей.

Дирекция зоопарка пояснила, что рептилия ранее никого не кусала. Такое произошло впервые.

В зоопарке 5-летнюю девочку укусила за лицо ядовитая змея: что известно о состоянии ребенка - фото 2
В зоопарке 5-летнюю девочку укусила за лицо ядовитая змея: что известно о состоянии ребенка - фото 3

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в США акула напала на 12-летнюю девочку у самого берега. Акула напала на 12-летнюю девочку, которая приехала отдыхать с родителями на общественный пляж. Инцидент произошел в городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. Девочка вошла в воду примерно по колено и начала плавать на мелководье.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/horrifying-moment-girl-5-bitten-24867378
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