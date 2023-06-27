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"Вагнеровцы" уничтожили редкий российский самолет: известны имена ликвидированных офицеров (ФОТО)

"Вагнер" в РФ уничтожил редкий самолет

27 июня 2023, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В ходе короткого мятежа в России наемники ЧВК "Вагнер", возглавляемой Евгением Пригожином, уничтожили редкий российский военный самолет Ил-22М. На борту самолета находились 10 российских офицеров, входивших в экипаж, все они погибли.

"Вагнеровцы" уничтожили редкий российский самолет: известны имена ликвидированных офицеров (ФОТО)

"Вагнер" в РФ уничтожил редкий самолет (фото из открытых источников)

Вагнеровцы уничтожили двух майоров — Александра Свиридова и Геннадия Белякина,  российского подполковника Артема Милованова, сообщил на собственном канале в Telegram военный Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") и обнародовал снимки "груза 200".


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Офицер ВСУ также отмечает, что минусированы два российских старших сержанта — Виктор Подрепный и Алексей Скриков.

"...Экипаж Ил-22 успешно демобилизован благодаря "вагнеровцам": ...капитан Виктор Попов; ...капитан Артем Шароглазов; ...капитан Игорь Волочилов; ...лейтенант Никита Голубев; ...старший прапорщик Сергей Старенький ", — сообщил "Штирлиц".

”Вагнеровцы” уничтожили редкий российский самолет: известны имена ликвидированных офицеров (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Росгвардии рассказал, почему ЧВК "Вагнер" не остановили на пути в Москву. Вагнеровцы во время своего вооруженного конфликта продвинулись далеко вглубь России потому, что главные силы были сконцентрированы на территории Москвы. Такое оправдание придумал глава Росгвардии Виктор Золотов на своем выступлении. По его словам, быстрое продвижение "вагнеровцев" по России можно объяснить концентрацией основных сил на территории Москвы. Золотов гордо заявил, что любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.

Кроме того, он традиционного, как и все остальные, повторил кремлевские нарративы, заявив, что "мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".
 



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