"Вали отсюда": российскую актрису затравили и выгоняют из страны из-за войны в Украине

Российский юморист Александр Морозов, известный своей поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, предложил Кларе Новиковой покинуть страну-оккупанта.

Клара Новикова (фото из открытых источников)

В комментарии для росСМИ "Абзац" Морозов заявил, что во время боевых действий все должны поддерживать Россию. В противном случае, по его словам, следует уехать из страны.

"Не нравится тебе страна – так вали отсюда!" – сказал он, поддерживая путинскую риторику.

Морозов также отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней из-за ее "непатриотических" взглядов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная российская актриса впервые высказала свою позицию по поводу войны в Украине. Российская актриса Клара Новикова, родившаяся в Киеве, впервые высказалась о российском вторжении в Украину. В интервью для YouTube-канала STMEGI TV Новикова отметила, что не комментирует войну из-за того, что среди ее зрителей есть российские оккупанты.

Интересно, что в 2023 году Новикова оказалась в центре скандала после того, как на одном из ее шоу было замечено изображение украинского флага. Также сообщалось, что актриса переходила на украинский язык во время выступления, но тогда ему удалось оправдаться перед российской аудиторией.

Также "Комментарии" писали о том, что российская актриса вызверилась на украинских коллег , осудивших войну. Российская артистка, тоже поклонница путинского режима Татьяна Кравченко, известная по роли Валюхи в сериале "Сваты", в очередной раз высказалась о коллегах из Украины. Она снова критикует своих бывших коллег и исхитрила новую историю о якобы пророссийских львовянах.

