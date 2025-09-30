Вандалы нарисовали неожиданные "портреты Путина" на посольстве Чехии в Москве

29 сентября в Москве неизвестные вандалы атаковали здание посольства Чехии. На стенах появились оскорбительные надписи и рисунки в виде мужских гениталий, которые чешские дипломаты назвали иронически "портретами Путина".

Вандалы разукрасили посольство Чехии в Москве

В ночь на 29 сентября здание чешского посольства в Москве разрисовали непристойными надписями на чешском языке и изображениями пениса. На месте инцидента также нашли бутылку с зеленой жидкостью и оскорбительную записку по поводу чехов.

В комментарии для издания Novinky, чешский депутат саркастически отреагировал на инцидент.

"Сегодня на здании нашего посольства несколько российских вандалов нарисовали портреты Владимира Путина. Несмотря на их несомненную художественную ценность, нам придется смыть эти изображения", — сказал о курьезе чешский депутат.

Надпись и рисунок на здании чешского посольства в России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опубликовал фото поврежденного здания в соцсети X. По его словам, посол Чехии в России Даниэл Коштовал лично передаст ноту протеста МИД РФ по данному случаю.

"Мы будем требовать информацию о задержанных и компенсации ущерба. Каждое государство обязано обеспечить безопасность дипломатов и защиту посольств. Такое нападение неприемлемо", — подчеркнул Липавский.

По словам министра, хотя комплекс чешского посольства охраняют российские правоохранители, они не смогли предотвратить действия хулиганов. Липавский напомнил, что в Чехии российские дипломатические учреждения находятся под должной охраной, и Прага ожидала такого же отношения в Москве.

Липавский также сообщил, что российские власти уже задержали двух человек, причастных к инциденту, а еще двоих разыскивают. По его словам, Прага рассчитывает на прозрачное расследование и возмещение расходов по ремонту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда российское посольство в Чехии облили "кровью".

Также "Комментарии" писали, что Прага предложила России забрать памятник советскому маршалу, который постоянно обливают краской. Впоследствии скульптуру демонтировали.