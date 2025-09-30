Вандали намалювали несподівані "портрети Путіна" на посольстві Чехії в Москві

29 вересня у Москві невідомі вандали атакували будівлю посольства Чехії. На стінах з’явилися образливі написи та малюнки у вигляді чоловічих геніталій, які чеські дипломати іронічно назвали "портретами Путіна".

Вандали розмалювали посольство Чехії в Москві

У ніч на 29 вересня будівлю чеського посольства в Москві розмалювали непристойними написами чеською мовою та зображеннями пеніса. На місці інциденту також знайшли пляшку із зеленою рідиною та образливу записку щодо чехів.

У коментарі для видання Novinky, чеський депутат саркастично відреагував на інцидент.

"Сьогодні на будівлі нашого посольства кілька російських вандалів намалювали портрети Володимира Путіна. Попри їхню безсумнівну художню цінність, нам доведеться змити ці зображення", — сказав про курйоз чеський депутат.

Напис та малюнок на будівлі чеського посольства у РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський опублікував фото пошкодженої будівлі в соцмережі X. За його словами, посол Чехії в Росії Даніел Коштовал особисто передасть ноту протесту МЗС РФ через цей випадок.

"Ми вимагатимемо інформацію про затриманих і компенсацію збитків. Кожна держава зобов’язана гарантувати безпеку дипломатів та захист посольств. Такий напад неприйнятний", – наголосив Ліпавський.

За словами міністра, хоча комплекс чеського посольства охороняють російські правоохоронці, вони не змогли запобігти діям хуліганів. Ліпавський нагадав, що в Чехії російські дипломатичні установи перебувають під належною охороною, і Прага очікувала такого ж ставлення в Москві.

Ліпавський також повідомив, що російська влада вже затримала двох осіб, причетних до інциденту, а ще двох розшукують. За його словами, Прага розраховує на прозоре розслідування та відшкодування витрат на ремонт.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок, коли російське посольство у Чехії облили "кров'ю".

Також "Коментарі" писали, що Прага запропонувала Росії забрати пам'ятник радянському маршалу, який постійно обливають фарбою. Врешті скульптуру демонтували.