Ванга предсказала точный год смерти Путина: осталось недолго

2026 год может стать переломным для России. Одно предсказание болгарской провидицы Ванги касается российского диктатора Владимира Путина. Согласно прогнозу, именно в этом году может завершиться эпоха Путина, а страну возглавит новый человек.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Предсказание Ванги о Путине возникло на фоне войны России против Украины и разговоров о будущем российских властей. В прогнозе Ванги говорится о возможной смерти Путина в 2026 году и появлении нового руководителя России.

Если этот сценарий сбудется, смена лидера станет одним из наиболее значимых политических событий для России за последние десятилетия. Путин фактически определяет политический курс страны уже более четверти века. Он впервые стал президентом России в 2000 году и оставался на этом посту до 2008 года. После четырех лет в должности премьер-министра Путин вернулся в Кремль в 2012 году. С этого момента он непрерывно возглавляет государство.

Особое значение прогноз приобретает из-за войны войны против Украины. Смена руководства России могла бы открыть новый этап для страны и повлиять на ее внешнюю политику. Однако сам факт смены лидера не означал бы автоматического завершения войны.

Несмотря на это, до конца 2026 года остается несколько месяцев, поэтому именно этот период покажет, сбудется ли предсказание бабы Ванги о смерти Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прогнозировала Ванга на 2026 год. В ее пророчестве есть упоминания об искусственном интеллекте и климатической катастрофе.

Также "Комментарии" писали о Бабе Ванге назвала точный год "абсолютного судного дня" для человечества. Предсказала конец человечества в 5079 году.