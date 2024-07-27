Мэр российского города Курск Игорь Куцак предложил местным жителям самостоятельно привести в порядок бомбоубежища.

В РФ большинство бомбоубежищ заброшены. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление он сделал во время прямого эфира в соцсети.

Жительница Курская пожаловалась мэру на плохое состояние подвалов в домах и отсутствие реакции на обращение к руководящим компаниям в связи с проблемой. Она отметила, что во время оглашения режима опасности людям некуда прятаться.

Мэр Курская в ответ заявил, что в городе более 2,5 тысяч углублений, которые можно использовать при обстреле.

"Задача следить за состоянием укрытий лежит на управляющих компаниях. Если же компания этого не делает, то жители могут сменить компанию или заняться бомбоубежищами самостоятельно. Никто не отменял проведение субботников. Можно своими силами навести порядок, если ваша управляющая компания не справляется", — заявил глава Курска Игорь Куцак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабной войны России против Украины коллективный Запад ввел санкции, которые имели целью лишить страну – агрессорку средств для ведения боевых действий и как следствие – создать условия для изменения там правящего режима. Однако через 29 месяцев войны, надежды на то, что только экономическими методами можно повлиять на ситуацию, становятся все более призрачными.

Важно отметить, что санкции, введенные Европейским Союзом и США уже показали свою эффективность. По данным Международной санкционной группы, эмбарго и ограничения на максимальную цену нефти повлекли Россию ущерб на сумму $113 млрд с начала полномасштабной войны. Однако Россия пытается адаптироваться к этим ограничениям, поэтому необходимо дальнейшее усиление экономических санкций.

