Вашингтон следит за ситуацией с Навальным – Трамп

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Дмитрий Симоненко
Вашингтон наблюдает за развитием ситуации вокруг госпитализированного
в Омске сегодня российского оппозиционера Алексея Навального – об этом сегодня
заявил лидер США Дональд Трамп. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", -
сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Фото: JONATHAN ERNST, источник: REUTERS
Также, российский журналист, телеведущий и оппозиционер Александр Невзоров, считает, что отравлением
Навального Кремль продемонстрировал "успешное усвоение уроков Беларуси".
В свою очередь, экс-разведчик КГБ Юрий Швец заявил, что нынешнее состояние Алексея Навального связано с его журналистским расследованием . По словам Швеца, медийник накануне вернулся из Новосибирска, где находится исследовательский центр "Вектор", в котором велись работы над COVID-19. Результаты расследования Навального могли представлять реальную опасность для официального Кремля.
Ранее "Комментарии" писали, что Верзилов договорился о лечении Навального за границей, а именно в берлинской клинике "Шарите".
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