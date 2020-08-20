Вашингтон следит за ситуацией с Навальным – Трамп

Вашингтон наблюдает за развитием ситуации вокруг госпитализированного в Омске сегодня российского оппозиционера Алексея Навального – об этом сегодня заявил лидер США Дональд Трамп. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы следим за этим, и мне доложат об этом", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Фото: JONATHAN ERNST, источник: REUTERS

Также, российский журналист, телеведущий и оппозиционер Александр Невзоров, считает, что отравлением Навального Кремль продемонстрировал "успешное усвоение уроков Беларуси".

В свою очередь, экс-разведчик КГБ Юрий Швец заявил, что нынешнее состояние Алексея Навального связано с его журналистским расследованием . По словам Швеца, медийник накануне вернулся из Новосибирска, где находится исследовательский центр "Вектор", в котором велись работы над COVID-19. Результаты расследования Навального могли представлять реальную опасность для официального Кремля.

Ранее "Комментарии" писали, что Верзилов договорился о лечении Навального за границей, а именно в берлинской клинике "Шарите".

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