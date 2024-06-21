Вашингтон запустил процесс обуздания Путина: о чем речь

Появилась информация, что США аккуратно, без лишней официальности и публичности, разрешили Украине, ВСУ наносить ответные удары западным оружием по территории России в любом месте, откуда путинская Россия наносит удары по Украине.

Владимир Путин

Таким образом, считает политолог Виктор Небоженко, реально, противодействие агрессии Кремля с приграничных областей России расширяется до территории, где может эффективно действовать ВСУ- от Мурманска и Краснодара до Поволжья, минуя Москву.

При этом политолог обратил внимание на то, что эта информация появилась после того, как Кремль заключил оборонный союз с КНДР, что свидетельствует об эскалации агрессии путинской России за пределами Европы.

"Вашингтону приходится срочно искать способы обуздания и разрушения агрессивных планов Путина", — отметил Небоженко и добавил, что президент США Джо Байден начинает постепенно терять страх перед кремлевским диктатором.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Белом доме подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины, такое заявление сделал директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер. По его словам, террористическая Россия будет лишена возможности максимально приблизить свои войска к украинской границе, откуда она жестоко обстреливает украинскую территорию.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков уже заявил о том, что Россия готова к переговорам с Соединенными Штатами, но по всему комплексу вопросов. В том числе в Кремля хотят обсудить с Вашингтоном вопрос войны в Украине, а также вовлеченность в эту войну американцев.



