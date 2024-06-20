Украина может бить по РФ не только через границу на Харьковщине: в Белом доме внесли уточнение

В Белом доме подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга, информирует "Укринформ".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской, а также Сумской областях", – отметил представитель Белого дома.

Карпентер подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности максимально приблизить свои войска к украинской границе, откуда она жестоко обстреливает украинскую территорию.

Ранее в интервью в эфире общенационального телемарафона руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удары украинской армии западным оружием по территории России точно облегчат ситуацию на фронте, а российские страшилки "красными линиями" – это лишь игра на публику.

"Это точно облегчит ситуацию. Не меньше, не больше. Они (россияне — ред.) уже чувствуют это все", — сказал Кирилл Буданов.

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