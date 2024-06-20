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Украина может бить по РФ не только через границу на Харьковщине: в Белом доме внесли уточнение

Оккупантам может доставаться также вблизи границы в Сумской области

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Белом доме подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга, информирует "Укринформ".

Украина может бить по РФ не только через границу на Харьковщине: в Белом доме внесли уточнение

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской, а также Сумской областях", – отметил представитель Белого дома.

Карпентер подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности максимально приблизить свои войска к украинской границе, откуда она жестоко обстреливает украинскую территорию.

Ранее в интервью в эфире общенационального телемарафона руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что удары украинской армии западным оружием по территории России точно облегчат ситуацию на фронте, а российские страшилки "красными линиями" – это лишь игра на публику.                                                                                                                    

"Это точно облегчит ситуацию. Не меньше, не больше. Они (россияне — ред.) уже чувствуют это все", — сказал Кирилл Буданов.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3876736-bilij-dim-pidtverdiv-dozvil-atakuvati-rosian-ak-na-harkivskomu-tak-i-na-sumskomu-napramah.html
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