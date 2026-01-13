Важный для Минобороны РФ завод в огне: куда попали дроны

Центр спецопераций "Альфа" СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств Военно-морских сил в ночь на 13 января нанесли удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Дроны. Фото: из открытых источников

Сообщается, что в результате попаданий на объекте наблюдались серия громких взрывов и пожар.

"Атлант Аэро" занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных БПЛА типа "Молния", а также составных частей для БПЛА "Орион" для оккупационных войск.

В СБУ считают, что поражение завода снизит объемы производства БпЛА и ослабит технические способности окупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением беспилотников.

Стоит отметить, что утром 13 января губернатор Ростовской области РФ заявил об атаке беспилотников на регион, в Таганроге раздавались взрывы, по данным российских пабликов, под атакой были завод "Атлант Аэро", производящий компоненты для боевых дронов, и авиаремонтный завод ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых и контрразведывательных операций Службы безопасности Украины. Об этом глава государства сообщил у себя в Телеграмме после доклада руководителя СБУ Евгения Хмары.

По словам президента, спецоперации украинской спецслужбы реализуются именно так, как в этом нуждаются национальные интересы Украины. Евгений Хмара доложил о деталях недавних сделок, которые уже были проведены. В то же время Зеленский подчеркнул, что пока еще рано раскрывать их подробности публично.

"Результаты, на которые мы рассчитывали, есть", — отметил президент, добавив, что новые операции СБУ уже согласованы и находятся в стадии подготовки или реализации.



