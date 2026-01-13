Важливий для Міноборони РФ завод у вогні: куди влучили дрони

Центр спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів Військово-морських сил в ніч на 13 січня завдали удару по виробничих корпусах заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області РФ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що в результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа.

"Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон" для окупаційних військ.

В СБУ вважають, що ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

Варто зазначити, вранці 13 січня губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку безпілотників на регіон, в Таганрогу лунали вибухи, за даними російських пабліків, під атакою були завод "Атлант Аеро", який виробляє компоненти для бойових дронів, і авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових бойових і контррозвідувальних операцій Служби безпеки України. Про це глава держави повідомив у себе в Телеграм після доповіді керівника СБУ Євгенія Хмари.

За словами президента, спецоперації української спецслужби реалізуються саме так, як цього потребують національні інтереси України. Євгеній Хмара доповів про деталі нещодавніх операцій, які вже були проведені. Водночас Зеленський наголосив, що наразі ще зарано розкривати їхні подробиці публічно.

"Результати, на які ми розраховували, є", — зазначив президент, додавши, що нові операції СБУ вже погоджені та перебувають у стадії підготовки або реалізації.



