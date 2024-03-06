Вдова Навального обратилась к россиянам. Призвала прийти на избирательные участки

Юлия Навальная предложила россиянам принять участие в своеобразной акции-протесте "Полдень против Путина". По ее мнению, президентские выборы могут быть использованы против российского диктатора.

Юлия Навальная

Навальная заявила, что Путин все равно нарисует победу на выборах. Однако, по ее словам, все-таки россияне могут продемонстрировать свою позицию.

Вдова оппозиционера призвала в полдень россиян прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина. Также, по ее совету, россияне могут испортить свои бюллетени. Кроме того, говорит женщина, можно просто прийти постоять перед избирательным участком, а затем пойти домой.

"Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов прийти на участок",

– подчеркнула вдова Навального.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Белый дом пригласил первую леди Елену Зеленскую и вдову Навального Юлию посетить Конгресс во время выступления в нем президента США Джо Байдена. Известно, что Зеленская отказалась от участия в этом мероприятии, поскольку она должна была сидеть в конгрессе рядом с Навальной. Как подчеркнули ряд политиков, супруга президента поступила правильно, ведь похоже на то, что в Соединенных Штатах решили "помирить" два "братских народа" и показать двух женщин "в общем горе". Однако, как говорится, у Зеленской и Навальной горе не общее. Да, одна потеряла мужа, а другая находится в стране, где идет война и ежедневно гибнут мирные украинцы, в том числе и дети. При этом эксперты обратили внимание, что вдова Навального ни разу не просила мировое сообщество помочь Украине и предоставить ей оружие, чтобы ускорить падение диктаторского режима Путина.