Великая война России: зачем Кремль накапливает войска

Отвечая на вопросы представителей "Главреда", правозащитник из РФ, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко сообщил, может ли власть Кремля реализовать план большой войны с НАТО.

Владимир Путин (коллаж из открытых источников)

"Я не политолог и не военный эксперт, не хочется ничего лишнего придумывать и говорить, но мы видим, что к словам руководства России, какими они бы сумасшедшими не казались, нужно относиться серьезно. То, что они, в принципе, говорят, потом пытаются сделать. Каким бы это безумием ни казалось, но есть очень много свидетельств того, что Кремль серьезно готовится, по крайней мере, к затяжной войне", — сказал Кривенко.

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Эксперт при этом отмечает, что в РФ выделяют большие средства на реновацию и перестройку бомбоубежищ.

"В мирное время все над этим смеялись, мол, кому это придет в голову, но они заранее это делали. Зачем увеличивают призывной возраст? Это же люди, находящиеся в запасе Вооруженных сил для того, чтобы провести мобилизацию, иметь возможность призвать огромное количество людей", — отметил он.

К слову, в РФ есть запасные 20-25 миллионов мужчин в возрасте от 27 до 55 лет.

"Это – огромное количество. Столько они не смогут призвать, потому что нет столько офицеров, вооружения, учебных центров, чтобы это все пропустить. Но еще до миллиона (нынешняя армия РФ уже насчитывает миллион) военнослужащих с напряжением сил, конечно, призывать они могут". Не хотелось бы действительно выступать в роли пророка, но к этим словам надо относиться серьезно. По крайней мере, Кремль не готов уступать и будет продолжать эту безумную войну", — заключил российский правозащитник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путина спросили, какой он видит Украину после победы России