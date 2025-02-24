Вернувшиеся с войны в Украине россияне убили сотни своих граждан в России

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Slava Kot
За три года после начала полномасштабной войны в Украине, российские солдаты, участвовавшие во вторжении и вернувшиеся из зоны боевых действий в РФ, убили и нанесли тяжелые для жизни травмы не менее 750 россиянам.
Российский солдат
Согласно исследованию "Верстка", охватившего 80 российских регионов, а также аннексированный Крым и Южную Осетию, российские солдаты искалечили 376 человек, получивших опасные для жизни тяжелые травмы. Еще по меньшей мере 378 россиян были убиты российскими солдатами, вернувшимися с войны в Украине.
Чаще всего жертвами россиян становятся их родственники и знакомые, а большинство преступлений носят бытовой характер и совершаются на почве злоупотребления алкоголем.
Из 202 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые вновь убили или нанесли ущерб, повлекший смерть, 89 ранее имели судимость за аналогичные преступления, еще 6 — за изнасилование. Однако реальное количество преступлений российских солдат в отношении россиян в России еще выше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянине, который убил и изнасиловал 23-летнюю женщину, а затем ушел на фронт, был помилован Путиным.
Также "Комментарии" писали, что в российской деревне местный житель расстрелял воевавшего против Украины солдата.
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