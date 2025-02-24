Вернувшиеся с войны в Украине россияне убили сотни своих граждан в России

За три года после начала полномасштабной войны в Украине, российские солдаты, участвовавшие во вторжении и вернувшиеся из зоны боевых действий в РФ, убили и нанесли тяжелые для жизни травмы не менее 750 россиянам.

Российский солдат

Согласно исследованию "Верстка", охватившего 80 российских регионов, а также аннексированный Крым и Южную Осетию, российские солдаты искалечили 376 человек, получивших опасные для жизни тяжелые травмы. Еще по меньшей мере 378 россиян были убиты российскими солдатами, вернувшимися с войны в Украине.

Чаще всего жертвами россиян становятся их родственники и знакомые, а большинство преступлений носят бытовой характер и совершаются на почве злоупотребления алкоголем.

"Алкоголь и наркотики упоминались по меньшей мере в 61 случаях у экс-преступников и в 26 — в "военных". Из анализа "Верстки" следует, что больше всего повторных убийств совершают прежние заключенные, они же получают более серьезные наказания, включая пожизненные сроки", — пишет издание.

Из 202 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые вновь убили или нанесли ущерб, повлекший смерть, 89 ранее имели судимость за аналогичные преступления, еще 6 — за изнасилование. Однако реальное количество преступлений российских солдат в отношении россиян в России еще выше.

"Гражданские суды публикуют не все постановления по рассматриваемым делам, в своих решениях они также часто не указывают сведений о президентском помиловании экс-заключенных или участии обвиняемого в "СВО"", — пишет "Верстка".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о россиянине, который убил и изнасиловал 23-летнюю женщину, а затем ушел на фронт, был помилован Путиным.

Также "Комментарии" писали, что в российской деревне местный житель расстрелял воевавшего против Украины солдата.