Российский диктатор Владимир Путин, до сих пор не оставляющий иллюзий по поводу захвата Украины и восстановления мирового господства Москвы, живет в плену мистических убеждений. Глава Кремля искренне верит в собственное бессмертие, регулярно обращается к услугам шаманов и направляет колоссальные финансовые потоки на утопические научные разработки.

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Главной надеждой диктатора в стремлении остановить время стала его близкая родственница.

"Путин выделяет десятки миллиардов своей дочери Марии Воронцовой на масштабный проект, направленный на преодоление старения, – отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, – она должна выполнить главную задачу – разработать для него условный эликсир вечной жизни".

Пока дочь работает над биологическим "бессмертием" вождя, его ближайшее военно-политическое свита в лице Валерия Герасимова и Сергея Нарышкина получило задачу обеспечить "триумф в глобальном противостоянии".

Несмотря на очевидные нелепости этих планов, высшие чины российского командования демонстрируют слепую веру в успех.

"Казалось бы, это абсолютное безумие, но Герасимов и Нарышкин искренне верят "в победу", — отмечает Коваленко, — ведь им за это лично пообещали новую печень и сердце, которые обещают напечатать на 3D-принтере под непосредственным наблюдением путинской дочки".

Именно этот синтез мистики, страха перед смертью и технологических фантазий сегодня определяет внутреннюю логику принятия решений в самых высоких кабинетах Кремля, отрывая российское руководство от реального положения дел в мире.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация окончательно лишилась статуса влиятельного мирового центра, и никакие имперские теории или вымышленные концепции кремлевских идеологов типа Малофеева и Дугина этого не изменят. В Москве банально отсутствуют финансовые ресурсы, технологическая база и демографический потенциал, которые необходимы для реализации планов по глобальному перераспределению сфер влияния. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко.