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Недилько Ксения
Російський диктатор Володимир Путін, який досі не полишає ілюзій щодо захоплення України та відновлення світового панування Москви, живе у полоні містичних переконань. Очільник Кремля щиро вірить у власне безсмертя, регулярно звертається до послуг шаманів та спрямовує колосальні фінансові потоки на утопічні наукові розробки.
Ілюстративне фото
Головною надією диктатора у прагненні зупинити час стала його близька родичка.
Поки донька працює над біологічним "безсмертям" вождя, його найближче військово-політичне оточення в особі Валерія Герасимова та Сергія Наришкіна отримало завдання забезпечити "тріумф у глобальному протистоянні".
Попри очевидне безглуздя цих планів, найвищі чини російського командування демонструють сліпу віру в успіх.
Саме цей синтез містики, страху перед смертю та технологічних фантазій сьогодні визначає внутрішню логіку ухвалення рішень у найвищих кабінетах Кремля, відриваючи російське керівництво від реального стану справ у світі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація остаточно позбулася статусу впливового світового центру, і жодні імперські теорії чи вигадані концепції кремлівських ідеологів на кшталт Малофєєва та Дугіна цього не змінять. У Москви банально відсутні фінансові ресурси, технологічна база та демографічний потенціал, які необхідні для реалізації планів із глобального перерозподілу сфер впливу. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко.