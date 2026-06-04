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«Вірять у шаманів та нові органи»: що відомо про фантастичні обіцянки диктатора своїм генералам

Еліксир вічної молодості для Путіна: Андрій Коваленко розкрив божевільні таємниці фінансування Кремля

4 червня 2026, 18:29
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Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін, який досі не полишає ілюзій щодо захоплення України та відновлення світового панування Москви, живе у полоні містичних переконань. Очільник Кремля щиро вірить у власне безсмертя, регулярно звертається до послуг шаманів та спрямовує колосальні фінансові потоки на утопічні наукові розробки.

«Вірять у шаманів та нові органи»: що відомо про фантастичні обіцянки диктатора своїм генералам

Ілюстративне фото

Головною надією диктатора у прагненні зупинити час стала його близька родичка.

"Путін виділяє десятки мільярдів своїй доньці Марії Воронцовій на масштабний проєкт, спрямований на подолання старіння, — наголошує керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, — вона має виконати головне завдання — розробити для нього умовний еліксир вічного життя".

Поки донька працює над біологічним "безсмертям" вождя, його найближче військово-політичне оточення в особі Валерія Герасимова та Сергія Наришкіна отримало завдання забезпечити "тріумф у глобальному протистоянні".

Попри очевидне безглуздя цих планів, найвищі чини російського командування демонструють сліпу віру в успіх.

"Здавалося б, це абсолютне божевілля, але Герасимов та Наришкін щиро вірять "у перемогу", — зазначає Коваленко, — адже їм за це особисто пообіцяли нову печінку та серце, які обіцяють надрукувати на 3D-принтері під безпосереднім наглядом путінської доньки".

Саме цей синтез містики, страху перед смертю та технологічних фантазій сьогодні визначає внутрішню логіку ухвалення рішень у найвищих кабінетах Кремля, відриваючи російське керівництво від реального стану справ у світі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація остаточно позбулася статусу впливового світового центру, і жодні імперські теорії чи вигадані концепції кремлівських ідеологів на кшталт Малофєєва та Дугіна цього не змінять. У Москви банально відсутні фінансові ресурси, технологічна база та демографічний потенціал, які необхідні для реалізації планів із глобального перерозподілу сфер впливу. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко.



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