Весь мир затаил дыхание: что решат Путин и Си во время парада 9 мая

На фоне полномасштабной агрессии России против Украины идея временного прекращения огня на 30 дней остается актуальной. Особое значение этой инициативе может придать будущий визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву. Именно Пекин способен склонить Кремль к согласованию перемирия считает политолог Игорь Чаленко.

Путин и Си

По его словам, начало визита Си в РФ совпадает с предложенной датой начала перемирия — 7 мая. Это, по мнению аналитика, могло бы стать правильным случаем для давления на Путина со стороны китайского руководства.

Украина же сохраняет неизменную позицию по поводу 30-дневного режима тишины с момента первого озвучения этой инициативы 11 марта. Однако за это время вражеские атаки не прекращались: от зафиксированных более 30 обстрелов энергетических объектов до 96 боевых столкновений всего за один день Пасхи, 20 апреля.

"Мы понимаем, что Путину нужно провести парад, но всем остальным нужен мир. В этом случае как раз Китай мог бы действительно показать не на словах, а на деле, что он друг мира", — подчеркнул эксперт.

В то же время, он напомнил о противоречивой роли Китая в войне России против Украины. Несмотря на публичные заявления о нейтралитете, Китай остается экономическим и техническим тылом РФ. Почти 80% санкционной продукции поступает в Россию именно из Китая, включая порох, артиллерию, дроновыми комплектующими и другими материалами. К тому же около 155 граждан КНР принимают участие в боевых действиях на стороне россиян.

По мнению Чаленко, настоящее посредничество Китая возможно только в случае реального влияния на Путина. Если же визит Си Цзиньпина завершится без конкретных действий, это станет поводом для глобального мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о настоящей цели Путина в войне против Украины.



