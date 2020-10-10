ВИДЕОФАКТ: в Хабаровске ОМОН силой разогнал митинг

В Хабаровске, Россия, уже больше трех месяцев проходят протестные акции. Силовики начинают действовать все жестче, пишет DVHAB.ru.

Фото: dvnovosti.ru

Сообщается, что митингующих за это время стало меньше, но все равно акции проходят ежедневно. Так, 10 октября, участники протестов пришли на площадь Ленина с плакатами: "Нет беспределу", "Свободу Фургалу". Собралось несколько сот человек, хотя погода была прохладной.

Однако мирное собрание переросло в потасовку. По данным СМИ, поводом для вмешательства силовиков стала установка палаток.

"Бойцы ОМОНа вышли из здания и направились к палаткам, которые загородили собой люди. В отдельных случаях действительно в ход пошли дубинки. После того, как несколько десятков человек погрузили в автозаки, ситуация успокоилась", — говорится в сообщении.

Как видно в ролике, силу применяли и к женщинам. Кроме того, один из участников митинга потерял сознание после того, как его ударили дубинками по голове. Также сообщается, что против людей применяли электрошокеры.





Напомним, многотысячные акции протеста после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в июле.

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