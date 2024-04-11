Виноваты не мыши. В РФ нашли нового крайнего в прорыве дамбы, которого угрожали «денацифицировать»

Представитель бункерного деда на Урале нашел виновного в том, что их там теперь затапливает, отмечает Петр Олещук. Оказывается, это Казахстан, который не согласовал сброс воды. О том, руководствовались ли при этом казахи "нацистскими соображениями" – они молчат. Но скоро, пожалуй, найдут какие-нибудь "следы".

Паводок в России

"Так уж оказывается, что их "большая и прекрасная страна" окружена везде какими-то недоброжелателями, которые почему-то их не любят. Финны с эстонцами и латвийцами закрывают границы. Армяне – прекращают союзнические отношения. В Молдове что-то "нехорошее" замышляют. Об Украине уже и говорить нечего. А теперь еще Казахстан – слив воду. И красивые сверхпрочные дамбы, построенные русским гением, не выдержали. Два только у них нормальных соседа – Китай и КНДР. Вопросов не задают лишних"

, – отметил эксперт.

При этом, по его словам, с казахами все интереснее. Он напомнил, что недавно в Госдуме РФ начали угрожать "денацификацией". Чего они решили нападать на государство, через которое идет один из важных путей "параллельного импорта" – отдельная тема. Это напоминание всем, кто думает "выгодно заработать" на торговле с этими прекрасными людьми, добавил эксперт.

"Но факт остается фактом. Все чаще от официальных российских представителей раздаются угрозы и обвинения в адрес Казахстана. Честно говоря, не очень верю в их реализацию. Это зона влияния Китая, и потому лезть туда россиянам не очень разумно. Но постоянные претензии, угрозы и недовольство всеми соседями все равно показательно. Всегда эти соседи мешают "великому и прекрасному государству" жить. Самым своим существованием"

, – отметил эксперт.

По его словам, на западе популярно мнение, что стоит что-то россиянам "отдать" и те сразу остановятся, ведь они просто хотят "защититься от НАТО / сохранить зону влияния / защитить русскоязычных".

"Это все "Украина виновата", потому как однажды на них не так посмотрела. А все остальные соседи в чем виноваты? Почему они постоянно нападают на всех соседей? Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Украина, Грузия... И это соседи, на которых они нападали всего за столетие. Везде была какая-нибудь страшная угроза для них? Коварный финский империализм хотел захватить Россию? Возможно, пора уже признать очевидное? Они – просто агрессивные имперские воры, желающие захватить все, а потому постоянно имеют ко всем претензии",

– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский генерал назвал страну , на которую собирается напасть РФ после Украины.